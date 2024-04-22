Стахеев Егор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтахеев Егор Сергеевич

Стахеев Егор Сергеевич

Место рождения

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Стахеев Сергей Онуфриевич

Мать: Стахеева Арина Васильевна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Стахеева Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Стахеева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стахеев Иван Егорович

Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Стахеева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Стахеев Владимир Егорович

Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стахеева Наталья Яковлевна

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close