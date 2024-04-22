Стахеев Егор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Стахеева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Стахеева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Стахеев Владимир Егорович
Мать ребёнка: Стахеева Ульяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980