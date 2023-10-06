Петренко (Никипорец) Анна Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1909
Отец ребёнка: Петренко Иван Самуилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1913
Сын: Петренко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Петренко Иван Самуилович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно