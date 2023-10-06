Петренко (Никипорец) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Никипорец) Анна Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1885

Отец: Никипорец Иван Васильевич

Мать: Никипорец Дарья Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Петренко Иван Самуилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Петренко Никита Иванович

Отец ребёнка: Петренко Иван Самуилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Петренко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Петренко Иван Самуилович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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