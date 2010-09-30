Лаврова (Анжаурова) Марфа Никаноровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1927
Дата смерти30.09.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1952
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лавров Саша Павлович
Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
04.09.1955
Дочь: Карикова (Лаврова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
22.02.1959
Рождение ребёнка
17.05.1966
Смерть
30.09.2010