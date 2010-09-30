Лаврова (Анжаурова) Марфа Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Анжаурова) Марфа Никаноровна

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Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.04.1927

Дата смерти

30.09.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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1953 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927

Отец: Анжауров Никанор Афанасьевич

Мать: Анжаурова (Азарова) Татьяна Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
14.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лавров Саша Павлович

Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
04.09.1955

Дочь: Карикова (Лаврова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
17.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Павел Яковлевич

Смерть
30.09.2010

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