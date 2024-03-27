(Татлрьева) Жахия 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салюков Фехердинъ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фехердинов Мухаммятъ
Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сеюков Камаледдин
Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сеюков Мухаммад
Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сеюков Хайреддин
Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сеюков Гыймаледдин
Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ
Смерть
Неизвестно