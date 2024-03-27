(Татлрьева) Жахия 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Татлрьева) Жахия 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салюков Фехердинъ

Рождение ребёнка
1821

Сын: Фехердинов Мухаммятъ

Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Сеюков Камаледдин

Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сеюков Мухаммад

Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сеюков Хайреддин

Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сеюков Гыймаледдин

Отец ребёнка: Салюков Фехердинъ

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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