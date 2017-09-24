Курбанова Майкамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова Майкамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1928

Дата смерти

24.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Курбанов Ильдар Гилемханович

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Курбанова Нурхода Гилемхановна

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Рождение ребёнка
11.05.1957

Сын: Курбанов Ильдус Гилемханович

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Рождение ребёнка
1959

Сын: Курбанов Ильсур Гилемханович

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Курбанова Тагиря Гилемхановна

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Рождение ребёнка
1961

Сын: Курбанов Тагир Гилемханович

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Курбанова Фарида Гилемхановна

Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбанов Гилемхан

Смерть
24.09.2017
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