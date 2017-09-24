Курбанова Майкамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1928
Дата смерти24.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Курбанов Ильдар Гилемханович
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Курбанова Нурхода Гилемхановна
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Рождение ребёнка
11.05.1957
Сын: Курбанов Ильдус Гилемханович
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Рождение ребёнка
1959
Сын: Курбанов Ильсур Гилемханович
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Курбанова Тагиря Гилемхановна
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Рождение ребёнка
1961
Сын: Курбанов Тагир Гилемханович
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Курбанова Фарида Гилемхановна
Отец ребёнка: Курбанов Гилемхан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбанов Гилемхан
Смерть
24.09.2017