Киселёв Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Виктор

Киселёв Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1953

Дочь: Крох Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Яшина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1959

Сын: Киселёв Владимир Викторович

Мать ребёнка: Яшина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.