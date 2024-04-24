Киселёв Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1953
Дочь: Крох Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Яшина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1959
Сын: Киселёв Владимир Викторович
Мать ребёнка: Яшина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно