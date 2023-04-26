Ефремова Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Елизавета Филипповна

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.01.1869

Дочь: (Ефремова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Андреевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.12.1879

Сын: Ефремов Степан Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Андреевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Ефремов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Андреевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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