Ефремова Елизавета Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1869
Дочь: (Ефремова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1879
Отец ребёнка: Ефремов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1885
Отец ребёнка: Ефремов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно