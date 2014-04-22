Тозурь Анатолий Рейнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1949
Дата смерти22.04.2014
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1949
Отец: Тозурь Рейно Петрович
Мать: Евграфова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1978
Дочь: Тозурь Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Тозурь Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
06.05.1989
Дочь: Олейник Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Тозурь Людмила Николаевна
Смерть
22.04.2014