Сосин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти24.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1915
Лечение в госпитале
С 17.07.1917 по Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Сосина Евдокия Харитоновна
Военная награда
31.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1945