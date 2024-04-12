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Сосин Иван Максимович

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

24.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сосин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Лечение в госпитале
С 17.07.1917 по Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Сын: Сосин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Сосина Евдокия Харитоновна

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
31.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосина Евдокия Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.04.1945
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