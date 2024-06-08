Григорченков Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1954
Рождение ребёнка
20.03.1972
Дочь: Рыжкова (Григорченкова) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна
Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
23.03.1972
Рождение ребёнка
01.12.1979
Сын: Григорченков Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область