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Григорченков Геннадий Иванович

Место рождения

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis

Дата рождения

08.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1954

Отец: Григорченков Иван Антонович

Мать: Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
20.03.1972

Дочь: Рыжкова (Григорченкова) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
23.03.1972

Жена: Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1979

Сын: Григорченков Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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