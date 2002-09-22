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Можегов Иван Филиппович

Место рождения

Ловля, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

03.07.1926

Дата смерти

22.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926

Отец: Можегов Филипп Федорович

Мать: Можегова Пелагея Мироновна

Ловля, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Военная служба
1943
Был артеллеристом
Рождение ребёнка
11.04.1952

Дочь: Ахтулова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна

Ловля, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можегова Валентина

Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можегов Василий

Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можегов Генадий

Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можегова Галина

Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна

Попал в плен (военное)
Неизвестно
На танках зашли в тыл к немцах, из там окружили. Спасся, тк понравился немецкому охраннику.Охранник завертывал в бумагу картофель вареный и закапывал. Место показывал Ивану. Они выгружали вагоны
Образование
Неизвестно
3-4 класса образования
Смерть
22.09.2002
Черёмуховка, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
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