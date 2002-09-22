Можегов Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.07.1926
Дата смерти22.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926
Военная служба
1943
Был артеллеристом
Рождение ребёнка
11.04.1952
Дочь: Ахтулова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можегова Валентина
Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Можегов Василий
Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Можегов Генадий
Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можегова Галина
Мать ребёнка: Можегова Анна Семеновна
Попал в плен (военное)
Неизвестно
На танках зашли в тыл к немцах, из там окружили. Спасся, тк понравился немецкому охраннику.Охранник завертывал в бумагу картофель вареный и закапывал. Место показывал Ивану. Они выгружали вагоны
Образование
Неизвестно
3-4 класса образования
Смерть
22.09.2002
Черёмуховка, Прилузский муниципальный район, Республика Коми