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Спиридонов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Спиридонов Григорий

Мать: Екатерина Алексеевна

Смерть
2009
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