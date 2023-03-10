(Дубовицкая) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти?.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дубовицкий Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович
Смерть
?.01.1969