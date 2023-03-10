(Дубовицкая) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубовицкая) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дубовицкий Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович

Смерть
?.01.1969
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