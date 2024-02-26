Леонов Василий Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Леонов Иван Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Леонов Андрей Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1827