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Леонов Василий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Леонов Иван Иванов (Ич)

Мать: Леонова Аксинья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Леонов Иван Васильев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Леонов Андрей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1827
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