Тихомиров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тихомиров Симеон Тимофеев
Мать ребёнка: Тихомирова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тихомиров Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Тихомирова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год умер уже в деревне Согорской