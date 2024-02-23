Тихомиров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Тихомиров Симеон Тимофеев

Мать ребёнка: Тихомирова Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Тихомиров Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Тихомирова Параскева Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год умер уже в деревне Согорской
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