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Писяк Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954

Отец: Сорокин Виктор Алексеевич

Мать: Сорокина Зинаида Алексадровна

Бракосочетание
14.07.1973

Муж: скрыто настройками приватности

ГССР, Тбилиси
Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Писяк Михаил Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1977

Сын: Писяк Павел Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1987

Сын: Писяк Антон Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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