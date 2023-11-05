Писяк Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954
Бракосочетание
14.07.1973
Муж: скрыто настройками приватности
ГССР, Тбилиси
Рождение ребёнка
03.04.1974
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1977
Сын: Писяк Павел Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1987
Сын: Писяк Антон Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности