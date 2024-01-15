Глухова (Зайцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Зайцева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

01.10.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
02.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Фёдор Петрович

Смерть
01.10.1961
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