Глухова (Зайцева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти01.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1935
Рождение ребёнка
01.02.1939
Рождение ребёнка
24.06.1942
Рождение ребёнка
02.08.1945
Смерть
01.10.1961