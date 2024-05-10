Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Добровольский Семен Васильевич

Мать: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
20.01.1851 ст.

Муж: Галицкий Антон Иванович

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Смерть
Неизвестно

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