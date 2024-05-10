Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
20.01.1851 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Смерть
Неизвестно