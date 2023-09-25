Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1967

Отец: не указан

Мать: Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Валерий Юрьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Закончила медицинский коледж в г. Ирбите. Фармацефт
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1990

Сын: Петров Илья Валерьевич

Отец ребёнка: Петров Валерий Юрьевич

Рождение ребёнка
22.01.1992

Сын: Петров Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Петров Валерий Юрьевич

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