Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1967
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила медицинский коледж в г. Ирбите. Фармацефт
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1990
Отец ребёнка: Петров Валерий Юрьевич
Рождение ребёнка
22.01.1992
Сын: Петров Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Петров Валерий Юрьевич