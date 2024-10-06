Жилин Ефим (Евфимий) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1884 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
15.04.1884 ст.
Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1903
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
22.10.1907
Сын: Жилин Дамиан Демьян Ефимович
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
08.05.1908
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
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Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.
Дочь: Жилина Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
26.07.1911 ст.
Сын: Жилин Пантелеймон Ефимович
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.
Дочь: Жилина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
23.06.1915
Дочь: Жилина Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1922
Дочь: Жилина Полина Ефимовна
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Белозерова (Жилина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна
Смерть
Неизвестно