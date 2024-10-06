Жилин Ефим (Евфимий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Ефим (Евфимий) Григорьевич

Место рождения

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1884 ст.

Отец: Жилин Григорий Романович

Мать: Жилина (Шипилова) Евгения Филипповна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цукерман (Жилина) Надежда Ефимовна (Григорьевна)

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Крещение
15.04.1884 ст.
Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Жилин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Жилин Дамиан Демьян Ефимович

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.05.1908

Сын: Жилин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
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Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.

Дочь: Жилина Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1911 ст.

Сын: Жилин Пантелеймон Ефимович

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.

Дочь: Жилина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1915

Дочь: Жилина Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1922

Дочь: Жилина Полина Ефимовна

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Белозерова (Жилина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Жилина (Дробышева) Наталья Евпловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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