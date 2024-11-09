Макаров Василий Николаевич Около 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Василий Николаевич

Место рождения

Макарово, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Макаров Николай

Мать: Макарова Анна

Макарово, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1783 году (или по РС 1782 года) - 18 лет. Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба В РС 1812 года - 47 лет (Серебряный Газимур) В РС 1816 года - 51 год. ГАЗК фонд 31, опись 1,... Показать все
Бракосочетание
Около 1781

Жена: Макарова Агафья (Агапия) Никитична

Макарово, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Макарова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Агафья (Агапия) Никитична

Макарово, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1783 году (или по РС 1782 года) - 1 год. Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба
Рождение ребёнка
?.05.1783

Дочь: Макарова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Агафья (Агапия) Никитична

Макарово, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1783 году (или по РС 1782 года) - 1 мес. Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба
Место жительства
До 21.06.1783 ст.
Макарово, Нерчинский округ, Забайкальская область
Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Макаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

В РС 1816 года - 25 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609, л. 258 об. В ИВ 1823 год -32 года. В РС 1834 года - 44 года. (В РС 1816 года - 25 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Макаров Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1816 года - 23 года. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 31 год. В РС 1834 года - 42 года. (В РС 1816 года - 23 года). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Макаров Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

В РС 1816 года - 21 год. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 30 лет. В РС 1834 года - 40 лет. (В РС 1816 года - 21 год). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Макаров Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

мать 1-я жена Василия Николаевича В РС 1816 года - 17 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 29 лет. В РС 1834 года - 36 лет. (В РС 1816 года - 17 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Макаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1816 года - 16 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 23 года. В РС 1834 года - 35 лет. (В РС 1816 года - 16 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 о... Показать все
Бракосочетание
01.11.1808 ст.

Жена: Макарова Матрена Афанасьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
крестьянин Василей Николаев сын Макаров, вторым браком, умершего солдата Ивана Зырянова женой Матроной Афонасьевой дочерью. Поезжане крестьяне Степан Милединин, Семен Макаров, Илев? Муратов. ГАЗК 282... Показать все
Место жительства
До 1816
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
из РС 1816
Смерть
После 1834
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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