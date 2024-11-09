Макаров Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1765
Отец: Макаров Николай
Мать: Макарова Анна
В 1783 году (или по РС 1782 года) - 18 лет. Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба В РС 1812 года - 47 лет (Серебряный Газимур) В РС 1816 года - 51 год. ГАЗК фонд 31, опись 1,... Показать все
Бракосочетание
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Макарова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Агафья (Агапия) Никитична
В 1783 году (или по РС 1782 года) - 1 год. Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба
Рождение ребёнка
?.05.1783
Дочь: Макарова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Агафья (Агапия) Никитична
В 1783 году (или по РС 1782 года) - 1 мес. Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба
Место жительства
До 21.06.1783 ст.
Деревня Макарова ГАЗК 31-1-174 Сведения о посеве и урожае хлеба
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: не указана
В РС 1816 года - 25 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609, л. 258 об. В ИВ 1823 год -32 года. В РС 1834 года - 44 года. (В РС 1816 года - 25 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Макаров Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
В РС 1816 года - 23 года. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 31 год. В РС 1834 года - 42 года. (В РС 1816 года - 23 года). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Макаров Никифор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
В РС 1816 года - 21 год. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 30 лет. В РС 1834 года - 40 лет. (В РС 1816 года - 21 год). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Макаров Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
мать 1-я жена Василия Николаевича В РС 1816 года - 17 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 29 лет. В РС 1834 года - 36 лет. (В РС 1816 года - 17 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
В РС 1816 года - 16 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 23 года. В РС 1834 года - 35 лет. (В РС 1816 года - 16 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 о... Показать все
Бракосочетание
01.11.1808 ст.
крестьянин Василей Николаев сын Макаров, вторым браком, умершего солдата Ивана Зырянова женой Матроной Афонасьевой дочерью. Поезжане крестьяне Степан Милединин, Семен Макаров, Илев? Муратов. ГАЗК 282... Показать все
Место жительства
До 1816
из РС 1816
Смерть
После 1834