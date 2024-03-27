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Гибадуллин Шарафулла

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гайсин Гибадулла

Мать: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Ханифулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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