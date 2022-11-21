Гром Емилиен Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти05.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1819
Отец: Гром Фёдор Иванович
Мать: Гром (Савченко) Евдокия
По записи о смерти в 1905 году в возрасте 99 лет, год рождегия 1806, но по исповедной росписи в 1876, возраст 52 года. 1815 больше похож на правду, учитывая даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
Рождение ребёнка
03.05.1853
Дочь: (Гром) Ирина Емилиеновна
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
Рождение ребёнка
21.08.1856
Дочь: (Гром) Васса Емилиеновна
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-2G27
Рождение ребёнка
21.08.1856
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-2GGP
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: (Гром) Анна Емилиеновна
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
Рождение ребёнка
17.02.1862
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
Рождение ребёнка
18.04.1864
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7N-4BVY
Рождение ребёнка
18.04.1864
Сын: Гром Григорий Емилиенович
Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7N-4BKD
Смерть
05.04.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-D7XQ