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Гром Емилиен Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

05.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гром Фёдор Иванович

Мать: Гром (Савченко) Евдокия

По записи о смерти в 1905 году в возрасте 99 лет, год рождегия 1806, но по исповедной росписи в 1876, возраст 52 года. 1815 больше похож на правду, учитывая даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гром Амос Емилиенович

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

Рождение ребёнка
03.05.1853

Дочь: (Гром) Ирина Емилиеновна

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

Рождение ребёнка
21.08.1856

Дочь: (Гром) Васса Емилиеновна

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-2G27
Рождение ребёнка
21.08.1856

Сын: Гром Авраам Емилиенович

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-2GGP
Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: (Гром) Анна Емилиеновна

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

Рождение ребёнка
17.02.1862

Сын: Гром Фёдор Емилиенович

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

Рождение ребёнка
18.04.1864

Сын: Гром Иван Емилиенович

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7N-4BVY
Рождение ребёнка
18.04.1864

Сын: Гром Григорий Емилиенович

Мать ребёнка: Иулияния Иосифовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7N-4BKD
Смерть
05.04.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-D7XQ

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