Камышанская Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1932
Сын: Камышанский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышанская Зоя
Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышанская Александра
Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камышанский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно