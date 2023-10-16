Камышанская Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камышанская Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1932

Сын: Камышанский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышанская Зоя

Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышанская Александра

Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камышанский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Камышанский Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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