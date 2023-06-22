Синицкая людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкая людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ен
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нерус (Синицкая) ольга викторовна

Отец ребёнка: Синицкий виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицкий виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицкий роман викторович

Отец ребёнка: Синицкий виктор

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