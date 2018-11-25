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Рудик Родион Денисович
Рудик Родион Денисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.2018
Пол
Мужской
Отец
Рудик Денис
1987 г.р.
Мать
Рудик (Салкова) Юлия Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.2018
Отец:
Рудик Денис
Мать:
Рудик Юлия Сергеевна
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