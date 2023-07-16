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Леванов Тит Демидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леванов Демид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леванова Марфа Евфремова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Леванов Яков Титов

Мать ребёнка: Леванова Марфа Евфремова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Леванов Гавриил Титов

Мать ребёнка: Леванова Марфа Евфремова

Смерть
Неизвестно

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