Леванов Тит Демидов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леванов Демид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леванова Марфа Евфремова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Леванов Яков Титов
Мать ребёнка: Леванова Марфа Евфремова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Леванова Марфа Евфремова
Смерть
Неизвестно