Жарова (Трегубова) Елена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Трегубова) Елена Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Бракосочетание
?.10.1824

Муж: Жаров Иван Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Иван Матьвев, Никифор Михайлов Трутнев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1826

Сын: Жаров Антон Иванов

Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Жаров Федор Иванов

Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1832

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1834

Сын: Жаров Павел Иванов

Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1836

Дочь: Пераскева Иванова

Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Иванова

Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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