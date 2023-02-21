Жарова (Трегубова) Елена Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Бракосочетание
?.10.1824
Муж: Жаров Иван Никифоров
поручители: Иван Матьвев, Никифор Михайлов Трутнев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1826
Сын: Жаров Антон Иванов
Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров
Рождение ребёнка
01.06.1830
Сын: Жаров Федор Иванов
Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров
Рождение ребёнка
23.07.1832
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров
Рождение ребёнка
06.11.1834
Сын: Жаров Павел Иванов
Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров
Рождение ребёнка
19.10.1836
Дочь: Пераскева Иванова
Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Иванова
Отец ребёнка: Жаров Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно