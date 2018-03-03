Самоловова (Неумоева) Александра Степановна
Место рожденияд.Трошина, Уватский район
Дата рождения25.02.1932
Дата смерти03.03.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самоловов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
26.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самоловов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
29.04.1969
Сын: Самоловов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Самоловов Николай Кузьмич
Смерть
03.03.2018