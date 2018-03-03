Самоловова (Неумоева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловова (Неумоева) Александра Степановна

Самоловова (Неумоева) Александра Степановна

Место рождения

д.Трошина, Уватский район

Дата рождения

25.02.1932

Дата смерти

03.03.2018

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932

Отец: Неумоев Степан Дмитриевич

Мать: (Кошкарова) Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самоловов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
26.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самоловов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
29.04.1969

Сын: Самоловов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Самоловов Николай Кузьмич

Смерть
03.03.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.