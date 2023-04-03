Таранов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Таранов Данила

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Таранов Игнат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Таранов Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Таранов Степан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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