Таранов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Таранов Данила
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Таранов Игнат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Таранов Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Таранов Степан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно