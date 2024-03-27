Файзулина (Кантюкова) Айша
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения19.04.1913
Дата смерти08.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913
Отец: Кантюков Хайретдин
Мать: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзуллин ?
Упоминание
Неизвестно
Проживала г. Петряксы , Нижегородской области
Смерть
08.06.1958