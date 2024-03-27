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Файзулина (Кантюкова) Айша

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

19.04.1913

Дата смерти

08.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913

Отец: Кантюков Хайретдин

Мать: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин ?

Упоминание
Неизвестно
Проживала г. Петряксы , Нижегородской области
Смерть
08.06.1958
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