Копничев Филарет Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти20.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копничева Ольга Филаретовна
Мать ребёнка: Копничева Градислава Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1903
Дочь: Копничева Валентина Филаретовна
Мать ребёнка: Копничева Градислава Платоновна
Смерть
20.02.1904
Умер в 32 года от простуды