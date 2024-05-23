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Копничев Филарет Михайлович

Место рождения

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

20.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Копничев Михаил Григорьевич

Мать: Копничева Екатерина Антоновна

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копничева Ольга Филаретовна

Мать ребёнка: Копничева Градислава Платоновна

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копничева Градислава Платоновна

Рождение ребёнка
05.02.1903

Дочь: Копничева Валентина Филаретовна

Мать ребёнка: Копничева Градислава Платоновна

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.02.1904
Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Умер в 32 года от простуды

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