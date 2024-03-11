Bednarek Marianna
Место рожденияПольша, Лодзинское воеводство, Колюшки (Kooluszki)
Дата рождения1820
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Bednarek Josef
Мать: Golebiewska Jadwiga
Польша, Лодзинское воеводство, Колюшки (Kooluszki)
Бракосочетание
1838
Муж: Blazejewski Andrzej
Польша, Лодзинское воеводство, Чарноцин (Charnnocin)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Блажеев Антоний
Отец ребёнка: Blazejewski Andrzej
Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Смерть
1890