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Bednarek Marianna

Место рождения

Польша, Лодзинское воеводство, Колюшки (Kooluszki)

Дата рождения

1820

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Bednarek Josef

Мать: Golebiewska Jadwiga

Польша, Лодзинское воеводство, Колюшки (Kooluszki)
Бракосочетание
1838

Муж: Blazejewski Andrzej

Польша, Лодзинское воеводство, Чарноцин (Charnnocin)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Блажеев Антоний

Отец ребёнка: Blazejewski Andrzej

Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Смерть
1890
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