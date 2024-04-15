Ситникова Настасья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна ? Петровна
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ситников Нифантий Петрович
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858