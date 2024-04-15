Ситникова Настасья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Настасья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна ? Петровна

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ситников Елисей Петрович

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ситников Нифантий Петрович

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Ситников Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
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