Семенов Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1975

Отец: Семенов Сергей Владимирович

Мать: Бычкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1998

Дочь: Семенова Вера Максимовна

Мать ребёнка: Чегасова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.2001

Дочь: Семенова Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Чегасова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.2003

Дочь: Семенова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Чегасова Евгения Ивановна

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