Сазончик Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазончик Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2001

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2001

Отец: Барабан Сергей Николаевич

Мать: Сазончик Елена Викторовна

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