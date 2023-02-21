Токарь Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1963
Дата смерти20.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1963
Бракосочетание
02.10.1982
Жена: Токарь Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.02.1983
Мать ребёнка: Токарь Елена Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1987
Дочь: Титова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Токарь Елена Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1986