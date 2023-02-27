Рагозин Минай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Минай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Рагозин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Самодурова) Агафья

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Рагозин Иван

Мать ребёнка: (Самодурова) Агафья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Рагозин Федор

Мать ребёнка: (Самодурова) Агафья

Смерть
1795

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