Васнина (Меньщикова) Александра Михайловна
Место рожденияд. Давыдовка Крутоложского сельского совета Лысьвенского района Молотовской области
Дата рождения20.03.1905
Дата смерти03.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1942
Дочь: Егорова (Васнина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Васнин Василий Алексеевич
Белоярский, Белоярский, Свердловская область
Смерть
03.07.1999
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область