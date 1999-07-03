Васнина (Меньщикова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнина (Меньщикова) Александра Михайловна

Место рождения

д. Давыдовка Крутоложского сельского совета Лысьвенского района Молотовской области

Дата рождения

20.03.1905

Дата смерти

03.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1905

Отец: Меньщиков Михаил Ефимович

Мать: Меньщикова (Гагарина) Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васнин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.06.1942

Дочь: Егорова (Васнина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Васнин Василий Алексеевич

Белоярский, Белоярский, Свердловская область
Смерть
03.07.1999
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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