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Назаров Василий Сергеевич

Место рождения

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.02.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909 ст.

Отец: Назаров Сергей Евфимович

Мать: Назарова (Турикова) Прасковья Петровна

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Василий рожден 23 февраля 1909 г., крещен 24, запись 7. ...деревни Шидрово крестьянин Сергей Евфимов Назаров и законная жена его Прасковья Петрова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 859 с. 5... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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