Назаров Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.02.1909 ст.
Василий рожден 23 февраля 1909 г., крещен 24, запись 7. ...деревни Шидрово крестьянин Сергей Евфимов Назаров и законная жена его Прасковья Петрова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 859 с. 5... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно