Артмеладзе Шукри Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артмеладзе Шукри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1977

Сын: Артмеладзе Мераби

Мать ребёнка: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
19.03.1980

Сын: Артмеладзе Константин Шукриевич

Мать ребёнка: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна

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