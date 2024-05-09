Артмеладзе Шукри
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1977
Сын: Артмеладзе Мераби
Мать ребёнка: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.1980
Сын: Артмеладзе Константин Шукриевич
Мать ребёнка: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна