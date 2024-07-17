Фрейнд Карл Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1918
Дата смерти21.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918
Арест
18.01.1938
Приговорен: ОСО при НКВД СССР 22.02.1938, обв.: по ст. 58-2, 7, 10, 11.Приговор: 10 лет, срок наказания сокращен ОСО при НКВД СССР 11.03.1944 на 1 год.
Реабилитация осужденного
10.11.1960
• Реабилитирующий орган: Судебной коллегией Верховного суда РСФСР • Основания реабилитации: за отсутствием состава преступления
Смерть
21.03.1992