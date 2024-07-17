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Фрейнд Карл Андреевич

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Место рождения

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.01.1918

Дата смерти

21.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918

Отец: Фрейнд (Freund) Андрей (Heinrich Генрих) Андреевич

Мать: Freund (Walger) Katharina Elisabeth

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Арест
18.01.1938
Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Приговорен: ОСО при НКВД СССР 22.02.1938, обв.: по ст. 58-2, 7, 10, 11.Приговор: 10 лет, срок наказания сокращен ОСО при НКВД СССР 11.03.1944 на 1 год.
Реабилитация осужденного
10.11.1960
• Реабилитирующий орган: Судебной коллегией Верховного суда РСФСР • Основания реабилитации: за отсутствием состава преступления
Смерть
21.03.1992

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