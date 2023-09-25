Хахалина Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахалина Елена Иванова

Хахалина Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Хахалин Иван Осипов

Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хахалин Ларион Осипов

Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хахалин Иван Осипов

Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1812 ст.

Сын: Хахалин Григорий Осипов

Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Хахалин Максим

Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров

Смерть
После 1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close