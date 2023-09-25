Хахалина Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Хахалин Иван Осипов
Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хахалин Иван Осипов
Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров
Рождение ребёнка
02.01.1812 ст.
Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Хахалин Максим
Отец ребёнка: Хахалин Осип Никифоров
Смерть
После 1843