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Блинов Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1870 ст.

Отец: Блинов Матвей Николаевич

Мать: Блинова Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Блинов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Афонасья Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Блинов Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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