Блинов Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1870 ст.
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1903 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Афонасья Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Блинов Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Мария Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно