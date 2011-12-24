Коварский Виктор Львович
Место рожденияг.Новосибирск
Дата рождения05.07.1950
Дата смерти24.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950
г.Новосибирск
Бракосочетание
21.07.1973
Жена: скрыто настройками приватности
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
25.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
06.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск Чаплыгина 98-11
Смерть
24.12.2011
Израиль
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Израиль