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Коварский Виктор Львович

Место рождения

г.Новосибирск

Дата рождения

05.07.1950

Дата смерти

24.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950

Отец: Коварский Лев Давидович

Мать: Коварская Эсфирь Борисовна

г.Новосибирск
Бракосочетание
21.07.1973

Жена: скрыто настройками приватности

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
25.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
06.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск Чаплыгина 98-11
Смерть
24.12.2011
Израиль
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Израиль
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