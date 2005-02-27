Гимжаускас Альвидас Владо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.11.1952
Дата смерти27.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.11.1952
Отец: Гимжаускас Владас Владо
Мать: Гимжаускене Людвика Юсто
Рождение ребёнка
12.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.02.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область