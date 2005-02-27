Гимжаускас Альвидас Владо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимжаускас Альвидас Владо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.11.1952

Дата смерти

27.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.11.1952

Отец: Гимжаускас Владас Владо

Мать: Гимжаускене Людвика Юсто

Рождение ребёнка
12.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.02.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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