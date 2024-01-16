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Князев Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Князев Павел Николаевич

Мать: Князева (Шамшурина) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Князева (--) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Князева (--) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князева) Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Князева (--) Софья

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Князев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Князева (--) Софья

Смерть
1975

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