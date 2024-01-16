Князев Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Князева (--) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева (--) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князева) Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Князева (--) Софья
Рождение ребёнка
05.09.1936
Мать ребёнка: Князева (--) Софья
Смерть
1975