Никитина (Не Указана) Мелания Николаевна
Место рожденияМалый Сурмет
Дата рождения01.01.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Место
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Рождение
01.01.1856 ст.
Отец: не указан
https://yandex.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/111?snippet=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%5C007%5B%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%5C00... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1879 ст.
Дочь: Чебоксарцева Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Петрович
Бриент, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/f3b43810-c3d8-4edc-9035-4cdbb2512ac9/219