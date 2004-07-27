Селезнёва (Алексеева) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Алексеева) Галина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1943

Дата смерти

27.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1943

Отец: Алексеев Константин

Мать: Алексеева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
09.04.1964

Дочь: Селезнёва Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1966

Дочь: Зыкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1970

Дочь: Селезнёва Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1973

Сын: Селезнёв Игорь Иванович

Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1977

Сын: Селезнёв Олег Иванович

Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович

Смерть
27.07.2004

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