Селезнёва (Алексеева) Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1943
Дата смерти27.07.2004
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1943
Отец: Алексеев Константин
Рождение ребёнка
09.04.1964
Дочь: Селезнёва Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1966
Дочь: Зыкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1970
Дочь: Селезнёва Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1973
Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1977
Отец ребёнка: Селезнёв Иван Иванович
Смерть
27.07.2004