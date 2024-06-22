Сергеева Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1983
Сын: Сергеев Сергей Геннадъевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1983
Сын: Сергеев Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан