Сергеева Вера Петровна 30.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеева Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960

Отец: Александров Петр Александрович

Мать: Александрова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
18.06.1983

Сын: Сергеев Сергей Геннадъевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1983

Сын: Сергеев Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

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